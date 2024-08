Yuri Alberto, do Corinthians, entra na mira do Southampton

O Southampton, da Inglaterra, abriu conversas com o Corinthians para tentar a negociação do atacante Yuri Alberto. Uma oferta oficial ainda não chegou na mesa do presidente Augusto Melo. Os ingleses ainda discutem os termos com o clube brasileiro para avançar na investida. O objetivo é um empréstimo de um ano, com opção de compra dos direitos econômicos do jogador. A informação foi dada primeiramente pelo jornalista Benjamin Back e confirmada pelo Jogada10.

O Corinthians resiste à negociação porque a intenção é vender Yuri Alberto de forma definitiva. O clube também topa emprestar o jogador, mas apenas se o Southampton garantir a compra após o final do contrato. O clube inglês, inclusive, está disposto a pagar R$ 126 milhões pelo atleta.

Além disso, outro entrave é que o Timão só aceita negociar Yuri Alberto se já tiver acertado com outro jogador do mesmo nível do atleta, para suprir a saída do seu camisa 9. O Corinthians negocia a chegada de Arthur Cabral, que está no Benfica, em modelo parecido que o Southampton oferece pelo centroavante alvinegro.

O entendimento no clube é de que o ataque demanda o foco de atenção para a reta final da temporada e que se desfazer do seu artilheiro do ano em uma reposição pode aumentar a dificuldade em conseguir evitar o rebaixamento no Brasileirão. Até aqui, Yuri Alberto marcou 16 gols em 38 jogos e caminha para ter o seu melhor ano da carreira. Mesmo assim, convive com críticas da torcida.

