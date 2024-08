Arena do Grêmio terá capacidade para 12 mil pessoas em partida de reabertura

O Grêmio e seus torcedores estão em contagem regressiva para a reabertura da Arena. Isso porque o estádio estará disponível para voltar a receber partidas já no compromisso seguinte da equipe. Exatamente o duelo com o Atlético, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, que ocorre no próximo domingo (01/09). No entanto, o palco terá restrição de público, com uma capacidade máxima de 12 mil pessoas.

Afinal, a Arena ainda não conta com totais condições de operação. Ainda em consequência das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Até porque o estádio fica localizado em uma das regiões mais afetadas pela catástrofe. Prova disso é que o palco chegou a ficar 20 dias cercado pela água. Aliás, os responsáveis ainda promovem a manutenção do gramado e de outras partes técnicas. Tanto que a partida entre o Imortal e o Galo vai ocorrer, às 11h (de Brasília). Exatamente pela incapacidade da utilização dos refletores. A empresa gestora da Arena ainda não divulgou as informações de como os torcedores deverão adquirir os ingressos. A solução para este cenário deve ocorrer nos próximos dias. Importante ressaltar que a reabertura do estádio vai ocorrer após 120 dias.

Atacante argentino preocupa o Grêmio

O elenco do Tricolor Gaúcho ganhou folga depois da vitória por 1 a 0 sobre o Criciúma, no último domingo (25). Assim, os jogadores voltam aos trabalhos, nesta terça-feira (27), mas o atacante Pavón inicialmente causa preocupação. Afinal, ele foi desfalque do último embate devido a incômodos musculares. O argentino passará por exames de imagem para averiguar se houve lesão. Caso ele continue sendo baixa, Aravena, Cristaldo e Edenilson vão concorrer pela vaga deixada por ele no time titular. Outras duas ausências até o momento são o zagueiro Kannemann e o atacante Diego Costa. Os dois vão passar por reavaliação para saber se terão condições de atuar no próximo domingo.

Com o triunfo, o Imortal subiu para a 13ª colocação e alcançou os 27 pontos, ainda com dois jogos a menos. Inclusive, conseguiu construir uma vantagem de cinco pontos para os oponentes que se encontram na zona de rebaixamento. As duas partidas a serem cumpridas são exatamente os duelos contra Criciúma e Atlético no primeiro turno. Ainda não há definição de datas paras estes compromissos. A expectativa é a de que ocorram durante a paralisação em alguma data Fifa.

