Cruzeiro divulga parcial de ingressos e tem expectativa de casa cheia

O Cruzeiro enfrentará o Internacional nesta quarta-feira (28), no Mineirão, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A expectativa é de casa cheia para a partida.

De acordo com a assessoria de comunicação do clube, já foram vendidos mais de 25 mil ingressos. A torcida está ansiosa para que o Cruzeiro quebre a sequência ruim no torneio nacional, pois não vence há quatro jogos no Brasileirão.

Os preços dos ingressos variam de R$ 50 para meia-entrada no setor mais barato até R$ 200 para a entrada inteira no setor mais caro.

Inicialmente, o jogo estava marcado para o dia 4 de maio, às 21h (de Brasília). No entanto, devido aos problemas causados pelas chuvas no Rio Grande do Sul, o Colorado teve vários jogos adiados.

Atualmente, o Cruzeiro ocupa a sétima posição no Campeonato Brasileiro com 37 pontos, enquanto o Internacional está na 11ª posição, com 28 pontos.

