Romário pede desbloqueio de contas por dívidas com Dunga

A ação na Justiça envolvendo Romário e Dunga ganhou mais um capítulo. O ex-atacante solicitou o desbloqueio de sua conta, travada devido à uma dívida do senador no Rio de Janeiro com o ex-volante. Nela consta o valor de R$ 3.327,48. A informação é do Uol.

De acordo com a defesa de Romário, a quantia penhorada está dentro de um limite mínimo considerado para o camisa 11 do tetra consiga sobreviver. O pedido estaria resguardado pela corte especial do STJ em outros precedentes inferiores a 40 salários mínimos, ou R$ 56.480,00. Ele solicitou o desbloqueio imediato, a devolução do valor de R$ 3.327,48 e também uma liminar, com urgência, para que novas possíveis penhoras até este limite não ocorram. As alegações foram enviadas à Justiça do Rio de Janeiro no início de agosto.





A defesa de Dunga, contudo, já entrou em ação de impugnação do pedido e rebateu o senador. A parte alega que “não existe qualquer prova de que a quantia bloqueada tem natureza de reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial de Romário e sua família”. Entre os fatos citados estão o cargo de senador da República, o que lhe garante atualmente vencimentos e adicionais significativos; a posição como um ex-jogador renomado – e a consequente fortuna arrecadada ao longo dos anos na profissão; sua ocupação como presidente do América-RJ, além da série lançada recentemente em uma plataforma de streaming e que leva seu nome – pela qual recebeu altos valores.

Os pedidos serão analisados pelo tribunal responsável pela ação, que se arrasta desde 2018.

Entenda a dívida existente entre Romário e Dunga

Campeões mundiais em 1994, Romário e Dunga iniciaram suas rusgas em 2015, depois que o senador criticou Dunga publicamente. O capitão do tetra era o técnico da Seleção Brasileira na época e viu o baixinho cobrar sobre as convocações e possíveis favorecimentos para empresários.





Em 2018, o ex-camisa 8 do Brasil foi à Justiça exigindo cerca de R$ 100 mil para o senador arcar com suas despesas com advogados no processo por danos morais. Romário acabou com os bens bloqueados por conta da ação e não conseguiu reverter a decisão

