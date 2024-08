Rayo Vallecano x Barcelona: onde assistir, escalações e arbitragem

As emoções da terceira rodada do Campeonato Espanhol 2024/25 estão de volta. Nesta terça-feira (27), o Barcelona visita o Rayo Vallecano às 16h30 (de Brasília), em confronto direto na parte de cima da tabela. A bola rola no Estádio de Vallecas, na capital espanhola, e ambas as equipes chegam embaladas para buscar os três pontos.

Como chega o Rayo Vallecano

Os donos da casa entram em campo um dia após anunciar a grande contratação dos últimos tempos. Trata-se do meia James Rodríguez, que assinou contrato após encerrar vínculo com o São Paulo.

Ao mesmo tempo, o Rayo Vallecano faz um bom início de temporada e aparece na sétima posição, com quatro pontos, além da invencibilidade na La Liga 2024/25. Ou seja, um triunfo diante do Barça nesta terça-feira coloca a equipe na briga pela liderança da competição, na frente do próprio Barcelona, atual vice-líder.

Além disso, o retrospecto diante do Barcelona é excelente. Isto porque nas últimas três partidas contra os culés, o Rayo venceu todas.

Para esta terça-feira, no entanto, o técnico Iñigo Pérez terá problemas na escalação. Andrei Ratiu provavelmente não jogará devido a um problema muscular, enquanto Diego Mendez aparece como dúvida.

Como chega o Barcelona

Por outro lado, o Barça chega embalado para o jogo e quer manter os 100% de aproveitamento no Espanhol, após vencer as duas primeiras rodadas.

No entanto, o técnico Hansi Flick terá alguns desfalques para o jogo desta terça-feira. Christensen, Ansu Fati, Ronald Araujo, Frenkie de Jong e Gavi, lesionados, estão fora da partida. A expectativa, contudo, fica por conta da estreia de Dani Olmo, principal contratação do clube nesta janela de transferências.

Rayo Vallecano x Barcelona

3ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25

Data e horário: terça-feira, 27/08/2024, às 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio de Vallecas, em Madri (ESP)

Rayo Vallecano: Cardenas, Ratiu, Lejeune, Mumin, Espino, De Frutos, Óscar Valentín, Unai López, Embarba, Isi Palazón, Nteka. Técnico: Iñigo Pérez.

Barcelona: Ter Stegen, Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Balde, Pedri, Bernal, Raphinha, Lamine Yamal, Ferran Torres, Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.

Árbitro: César Soto Grado (ESP)

Onde assistir: Disney+

