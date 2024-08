Palmeiras lança livro para celebrar os 110 anos de história

Nesta segunda-feira (26), o Palmeiras completa 110 anos de história e, em meio a diversas homenagens de torcedores e ídolos nas redes sociais, o clube anunciou o lançamento do livro: “Sociedade Esportiva Palmeiras – 110 Anos de Histórias e Conquistas”.

O livro é uma parceria do Palmeiras com a Panini. Na obra foram utilizados diversos documentos desde a fundação do clube, como, por exemplo, atas, súmulas e registros iconográficos . Segundo a nota, do Verdão, o processo de pesquisa durou quase uma década.

O livro tem 416 páginas e resgatam ano a ano a história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Além disso, um pedaço foi reservado ao futebol feminino, que tem conquistado espaço nos últimos anos dentro do clube. Ainda assim, vale citar, que o futebol não é o único tema. Outras modalidades foram citadas na publicação. De acordo com o próprio clube, a fim de facilitar venda, a rede oficial de lojas do clube irá comercializar. Aliás, o site da Panini também vai disponibilizar o livro no site oficial.

Ficha Técnica do livro :

Páginas: 416

Tamanho: 29×29 cm

Capa: Capa dura

Preço: R$ 699,00

