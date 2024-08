Seabra enfrenta dificuldades para escalar Cruzeiro contra o Internacional

O Cruzeiro terá mais uma vez o Internacional pela frente no Campeonato Brasileiro. A partida ocorrerá nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Mineirão, em compromisso atrasado da quinta rodada.

O técnico Fernando Seabra terá problemas para este jogo, já que dois atletas receberam o terceiro cartão amarelo no jogo do Beira-Rio, no último domingo, vencido pelos gaúchos. Assim, o treinador não poderá contar com o lateral-direito William e o volante Lucas Romero.

Na lateral direita, a opção pode ser Wesley Gasolina ou então improvisar Ramiro. Recentemente, Seabra escolheu utilizar o experiente volante na lateral.

A situação é mais simples para substituir Lucas Romero. Afinal, Walace, que marcou um gol na vitória sobre o Boca Juniors na última quinta-feira (22), pela Copa Sul-Americana, está disponível. Outras opções para o meio de campo incluem Lucas Silva, Japa e Fabrízio Peralta.

Para o meio-campo, no entanto, Fernando Seabra terá o retorno de Matheus Pereira. Ele ficou fora do jogo no Rio Grande do Sul, por estar suspenso.

O Cruzeiro está sem vencer no Campeonato Brasileiro há quatro jogos. Ocupa, portanto, a sétima posição na tabela, com 37 pontos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.