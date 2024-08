Coritiba x Avaí: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta terça-feira (27), o Coritiba enfrentará o Avaí no Estádio Couto Pereira, em partida válida pela 23ª rodada da Série B. Ambos os times ainda sonham com grandes objetivos na atual temporada.

Onde assistir

Sportv e Premiere transmitirão a partida.

Como chega o Coritiba

O técnico Jorginho, apesar do retorno de Figueiredo, deve começar com o jogador no banco de reservas. A intenção é utilizar três volantes entre os 11 iniciais. O ataque deve ser composto por Lucas Ronier e Robson. O Coxa ocupa apenas a 12ª posição, com 30 pontos somados.

Como chega o Avaí

Na sexta colocação, o time catarinense vai para o jogo com a esperança de vencer e se aproximar do G4. Dessa forma, deve contar com o atacante Vagner Love entre os titulares.

CORITIBA X AVAÍ

Série B – 2024 – 23ª rodada / Série B

Data e horário: 26/8/2024, às 21h30(de Brasília)

Local: Estádio Couto Pereira / Curitiba (PR)

CORITIBA. Pedro Morisco; Natanael, Thalisson, Benevenutto e Bruno Melo; Zé Gabriel, Sebastián Gómez e Vini Paulista; Matheus Frizzo, Lucas Ronier e Robson. Técnico: Jorginho

AVAÍ: César Augusto; Marcos Vinícius, Tiago Pagnussat, Gustavo Vilar e Natanael; Willian Maranhão, Zé Ricardo, Gabriel Barros e Giovanni; Garcez e Vágner Love. Técnico: Enderson Moreira

Árbitro: Merson Ricardo De Almeida Andrade (BA)

Assistentes: Edevan De Oliveira Pereira (BA) e Patricia Dos Reis Do Nascimento (BA)

VAR: Ilbert Estevam Da Silva (SP)

