Série B: Com gol no fim, Ceará derrota o Novorizontino e cola no G4

Nesta segunda-feira (26), o Ceará derrotou o Novorizontino por 1 a 0, na Arena Castelão, pela 23ª rodada da Série B. Com o triunfo, o Vozão aparece na quinta colocação, com 35 pontos. O Tigre está na liderança, com 40 pontos.

Calendário

Na próxima rodada, o Ceará mede forças contra o Amazonas FC, fora de casa. O Novorizontino busca a recuperação diante do Vila Nova.

O jogo

Os primeiros 45 minutos ficaram marcados pela disputa no meio-campo. Por conta disso, quase nada era criado de perigo. O Ceará mostrou-se um pouco mais disposto e até assustou em duas oportunidades. A melhor delas foi com Aylon, que cabeceou e acertou a bola na trave.

Na etapa final o Ceará permaneceu no campo ofensivo e, mesmo sem brilhar tecnicamente, apostou na vontade para furar o sistema defensivo do Novorizontino. Aos 41 minutos, o gol do alívio. Logo depois de lançamento na grande área, Dudu colocou a mão na bola e o VAR indicou a revisão do lance. Ao ver na imagem, o árbitro Denis da Silva Ribeiro assinalou pênalti para o Vozão. Na cobrança, Saulo Mineiro converteu, 1 a 0.

23ª Rodada – Série B

23/08 (sexta-feira)

Ponte Preta 0 x 1 Operário-PR

Santos 0 x 0 Amazonas FC

24/08 (sábado)

Ituano 1 x 0 Goiás

Botafogo-SP x Goiás – Adiado

25/08 (domingo)

Vila Nova-GO 1 x 0 América-MG

Chapecoense 0 x 0 CRB

26/08 (segunda-feira)

Paysandu 0 x 0 Mirassol

Ceará 1 x 0 Novorizontino

27/08 (terça-feira)

Brusque x Sport

Coritiba x Avaí

