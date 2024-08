Santos tem reunião com elenco e Carille para estancar crise

Uma nova crise está batendo na porta da Vila Belmiro. Sem vencer há três jogos na Série B, o Santos viu a pressão aumentar , os torcedores protestarem e seu treinador, Fábio Carille, balançar no cargo. Contudo, para blindar o plantel, a diretoria do Peixe realizou uma reunião com os jogadores e comissão técnica, para alinhar alguns pontos e estancar as pancadas sofridas recentemente.

No entendimento de todos que estão no Santos, o trabalho está sendo bem feito, mas com circunstâncias que fogem do controle do treinador. Por exemplo, contra o Amazonas, no último sábado (24), o Peixe construiu boas chances de gol, mas não conseguiu balançar as redes, algo que foge do controle de Fábio Carille.

Todos reconhecem que existe uma frustração no trabalho, mas não houve nenhuma possibilidade de demitir Carille neste momento. Na reunião realizada nesta segunda-feira (26), existiu um consenso de diretoria, comissão técnica e jogadores que a equipe pode produzir mais. Além disso, existiu um respaldo para a sequência de trabalho do treinador.

Além disso, o Santos entende que a pressão está apenas do lado de fora do CT Rei Pelé. É verdade que a torcida está insatisfeita e deixa isso claro. Após o jogo contra o Amazonas, os simpatizantes do Peixe protestaram tanto no estádio, com vaias e gritos, como nas redes sociais.

O Santos volta a campo na próxima sexta-feira (30), para enfrentar a Ponte Preta, na Vila Belmiro, pela 24ª rodada da Série B, do Campeonato Brasileiro. Além da vitória, a equipe precisa entregar um bom desempenho. Uma nova derrota pode deixar a situação de Fábio Carille por um fio.

