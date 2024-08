Libertadores: PM prepara esquema especial para jogos no Rio, no mesmo dia

O Rio de Janeiro será o local de dois confrontos de ida das quartas de final da Copa Libertadores. E no mesmo dia. Em 18 de setembro, às 19h (de Brasília), no Maracanã, Fluminense e Atlético-MG entram em campo. Depois, às 21h30, é a vez de Botafogo e São Paulo. Na segunda-feira (26), a Conmebol desmembrou as datas e colocou dois cariocas separados por apenas duas horas e meia. Sendo assim, a Polícia Militar preparou um esquema especial para evitar conflitos na cidade.

Em união com o Bepe (Batalhão Especializado em Policiamento de Estádios), a PM terá um efetivo de mil agentes no Maracanã, no Estádio Nilton Santos e na escolta das torcidas de Atlético e São Paulo, que serão visitantes nos duelos de ida. A informação é da “Rádio Itatiaia”.

O número é quase o dobro do contingente deslocado para os jogos de ida das oitavas de final da Libertadores, no Rio de Janeiro. Botafogo x Palmeiras contou com 450 agentes do Bepe, no Nilton Santos. No dia seguinte, aliás, 650 policiais estiveram em Flamengo x Bolívar, no Maracanã.

A polícia do Rio de Janeiro e o Bepe não costumam autorizar jogos de duas equipes, na mesma cidade, no mesmo dia. No ano passado, por exemplo, pelo Campeonato Brasileiro, no Nilton Santos, o Botafogo teve que receber o Athletico-PR, para os 45 minutos finais, sem público, por conta de um Flamengo x Vasco, no Maracanã. O jogo, inicialmente, foi um dia antes. Mas uma queda de energia impediu que o embate prosseguisse.

