Trio de filhos de Zagallo pede anulação de inventário por movimentação bancária incomum

A briga judicial entre os filhos de Zagallo ganhou novo episódio. O trio de irmãos acusa o herdeiro mais novo, Mário César, de ser autor de transações incomuns de R$ 5 milhões na conta bancária do pai. Com isso, os três pedem a anulação do inventário do ex-jogador.

Algumas semanas atrás, o trio de filhos mais velhos entrou com uma petição na Justiça para pedir a abertura de contas do também antigo treinador. Justamente para averiguar as movimentações bancárias, sobretudo, com a alegação de repasse de milhões de reais do pai para o herdeiro caçula.

No pedido, os três filhos comunicam que, com a abertura do inventário, “vieram à tona transações financeiras volumosas e atípicas”. Inclusive, destacam que, em 2016, ocorreram duas transações em que Mário César recebeu R$ 5,05 milhões. Porém, sem o conhecimento de todos os familiares.

“A forma incomum de registro dessas transações, por meio da lavratura de escritura pública em vez de simples declarações de imposto de renda, levanta questões sobre as reais intenções por trás dessas escolhas, sugerindo que Mario Cesar pode ter agido de maneira a garantir o controle total sobre os ativos, em uma tentativa de se blindar de contestações futuras”, declaram o trio de irmãos à Justiça.

Além disso, os três filhos mais velhos, Paulo Jorge, Maria Emília e Maria Cristina, também solicitaram, no começo de julho, a anulação do inventário. O pedido foi feito pelo irmão caçula Mario Cesar e entregue à Justiça do Rio de Janeiro. O prosseguimento da distribuição de bens ocorre em segredo judicial.

Filhos de Zagallo fazem outras acusações a irmão caçula

A advogada das filhas de Zagallo (Maria Cristina e Maria Emília) afirmou que as irmãs foram impedidas de visitar o pai, com exclusão de seus nomes do cadastro de moradores do prédio, e vedação de acesso ao hospital quando o mesmo esteve internado. Relatam ainda que não há mais relação entre as irmãs e o inventariante após os eventos citados.

Mario Cesar ainda não recebeu a notificação sobre o pedido feito pelos irmãos no qual exigem a abertura de contas. A disputa entre os filhos do célebre ex-jogador e treinador se iniciou após sua morte no começo de 2024. Afinal, em seu testamento Zagallo indica que seu filho mais novo, Mario Cesar, como único inventariante.

No documento em referência ao seu patrimônio, o tetracampeão mundial pela Seleção Brasileira confessou que ficou “profundamente triste e magoado” com seus outros três herdeiros. Assim, estabeleceu que seu filho mais novo teria o direito de ficar com 62,5% dos seus bens. Mário Cesar também é personagem de outro processo judicial. Afinal, uma ex-cuidadora de seu pai pede indenização pelo que alegava ser “ambiente de trabalho humilhante”.

