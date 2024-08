Wendel Silva é apresentado no Santos: ‘Clube gigante do futebol mundial’

O Santos apresentou nesta terça-feira (27) o atacante Wendel Silva. O jogador, que inclusive já fez sua estreia com a camisa do Peixe, no empate contra o Amazonas, foi anunciado pelo ídolo Clodoaldo e vestirá a camisa de número 19. E já na primeira pergunta, precisou responder sobre a responsabilidade de defender a camisa que já teve Pelé e Neymar.

“Um desafio, clube gigante do futebol mundial. Acredito que também foi muito da minha vontade vir para cá. Santos de Neymar e Pelé. Fiquei muito feliz quando soube da proposta e decidi vir para cá”, disse Wendel Silva.

Wendel Silva chega na Vila Belmiro após passagem pelo Porto B. O atacante teve destaque pela equipe secundária dos Dragões, mas não consegui ter oportunidades no time principal. Contudo, ele explicou o motivo pela falta de chances.

“A oportunidade faltou no Porto porque havia muitos atacantes, que não dava para o treinador me subir. Procurei um espaço para eu poder jogar, ganhar tempo e minutagem”, revelou o atacante.

Wendel Silva fala de características e metas no Santos

Por fim, Wendel Silva também comentou onde prefere atuar em campo e falou sobre as metas estipuladas em contrato para que o Santos tenha que exercer a opção de compra dos direitos. No contrato, existe uma cláusula de compra caso ele marque 15 gols, mas o jogador almeja mais.

“Sim, tem meta de 15 gols. É possível. Vivemos de gols, vou trabalhar muito para isso acontecer. Posso jogar pelas beiradas e também como segundo atacante. Eu gosto muito de jogar de centroavante. Mas, se me colocar para jogar de segundo, vou me destacar. Mas isso depende muito do professor Carille”, finalizou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.