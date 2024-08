Flamengo recusa proposta de clube inglês por Pedro

O Flamengo recusou, nos últimos dias, uma proposta do Nottingham Forest, da Inglaterra, por Pedro. Os ingleses ofereceram 20 milhões de euros (R$ 122,6 milhões) pelo atacante. O negócio, no entanto, poderia chegar a 25 milhões de euros (R$ 153,2 milhões) com bônus. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

O motivo pela negativa rubro-negro é: o clube não quer se desfazer de nenhum jogador uma vez que busca os títulos do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e da Libertadores.

Pedro vive grande fase com a camisa rubro-negra, que o credenciou, mais uma vez, a ser convocado para a Seleção Brasileira. Em 2024, ele marcou 29 gols, além de participar, diretamente, em 39 tentos do Flamengo. O camisa 9 também é um bom garçom aos seus companheiros, com oito assistências no ano.

Essa, aliás, não é a primeira vez que um clube do futebol europeu tentou tirar Pedro do Flamengo. Em anos anteriores, West Ham e Fulham, da Inglaterra, Zenit e Spartak Moscou, da Rússia, e Benfica, de Portugal, formalizaram ofertas pelo jogador.

Além do Velho Continente, clubes do Oriente Médio, como o Al-Hilal, da Arábia Saudita, também buscou a contratação do atacante reverência.

Pedro está perto de retornar aos jogos do Flamengo

Fora das últimas partidas do Mais Querido, Pedro, que se recupera de lesão no músculo posterior da coxa esquerda, realiza trabalho de transição. Assim, a expectativa é que ele volte a ficar à disposição do técnico Tite para o jogo contra o Corinthians, no domingo.

