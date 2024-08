Inter negocia com zagueiro brasileiro que joga em Portugal

O Inter segue na busca por um zagueiro para a sequência da temporada. Depois de acertar com Rogel, o Colorado abriu negociações com o brasileiro Clayton Sampaio, que atua no AVS, de Portugal.

A diretoria tem o interesse de comprar parte dos direitos econômicos do defensor, que tem contrato até junho de 2027. O Inter vê a negociação como avançada, mas há alguns detalhes para acertar com o staff do jogador e com os portugueses.

Na última temporada, Clayton Sampaio ajudou o clube a conseguir o acesso à elite do futebol português, atuando em 41 das 42 partidas. Destro e com 1,87, o zagueiro entrou em campo duas vezes em 2024/25, ficando fora somente no último duelo da equipe. Afinal, já estava na iminência de ser vendido.

Clayton Sampaio tem 24 anos e passou pela base do Santos. Profissionalizou-se no São Bernardo antes de ir para Portugal, onde atuou por clubes menores como Famalicão, Felgueiras, Real SC e Nacional. Assim, está desde 2023 no AVS.

Caso acerte com o Colorado, vai disputar posição no sistema defensivo com Rogel, Igor Gomes, Mercado, Robert Renan e Vitão. Os dois últimos podem deixar o Inter ainda nesta segunda janela de 2024. O último teve negociação fracassada para jogar pelo Betis, da Espanha, enquanto Robert Renan está cedido por empréstimo ao Internacional pelo Zenit, da Rússia. O atleta desperta o interesse de alguns clubes europeus e caso alguma investida seja considerada atrativa, o defensor tem possibilidade de sair.

