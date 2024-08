Mais recordes: veja marcas alcançadas por Endrick na estreia pelo Real Madrid

Endrick estreou em partida oficial pelo Real Madrid no domingo (25), e precisou de apenas 10 minutos para marcar o seu primeiro gol no Santiago Bernabéu. Após receber o passe de Brahim Díaz, cortar para a perna direita e acertar um forte chute no canto esquerdo do goleiro do Valladolid, o atacante de 18 anos, que marcou o terceiro gol da vitória por 3 a 0 diante do Real Valladolid, alcançou diversos recordes.

O brasileiro se tornou o estrangeiro mais jovem a anotar um gol pelo Real Madrid na história de La Liga e terceiro atleta sul-americano mais jovem a balançar as redes pelo Campeonato Espanhol. Aliás, o jovem precisou de menos tempo para fazer o primeiro gol do que nomes como Neymar, Romário, Kaká, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho.

“Recordes de Endrick são sempre celebrados por nós, mas já não nos surpreendem, porque ele segue incansável buscando melhorias em cada detalhe dos seus treinos, no clube e individualmente”, afirma Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports Brazil, agência que representa e administra a carreira de Endrick.

Endrick também já atingiu recordes com a Amarelinha

Aliás, com a camisa da Seleção Brasileira, Endrick também atingiu diversos recordes. Entre as principais marcas conquistadas pelo atacante estão: quarto jogador mais jovem a fazer gol pelo país, atleta mais jovem a balançar as redes em Wembley e quarto mais jovem a estrear pela Amarelinha, atrás apenas de Pelé, Edu e Coutinho, respectivamente.

Em resumo, o próximo jogo do Real Madrid acontece nesta quinta-feira (29), às 16h30, diante do Las Palmas, no Gran Canaria Stadium. A equipe comandada por Carlo Ancelotti possui quatro pontos, com uma vitória e um empate, e está na quinta colocação do Campeonato Espanhol.

