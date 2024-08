Hotel na Ucrânia onde Shakhtar ficaria hospedado é destruído

O hotel onde o Shakhtar Donetsk ficaria hospedado na Ucrânia foi alvo de um ataque russo na noite da última segunda-feira (26). A estadia ocorreria antes do jogo contra o Kryvbas, válido pela liga ucraniana. A partida ocorreria no dia 1º de setembro. Segundo o jornal ucraniano dynamo.kiev.ua, duas pessoas morreram.

De acordo com a imprensa local, o Aurora Hotel, em Kryvyi Rih, foi atingido por mísseis russos. O serviço estatal e de emergência informou ainda que cinco pessoas ficaram feridas e outras duas estão desaparecidas.

No seu perfil do Instagram, o Shakhtar compartilhou um vídeo do momento em que a equipe de resgate atuava no local do ataque.

A equipe ucraniana conta em seu elenco com cinco brasileiros: o meio-campista Marlon Gomes, ex-Vasco da Gama, os laterais Vinícius Tobias, que tem passagem pelo Real Madrid, e Pedro Henrique, ex-Athletico, além dos atacantes Kevin, ex-Palmeiras, e Newerton, cria do São Paulo.

Impacto da guerra não é novidade para o Shakhtar

Clube mais conhecido do país, o Shakhtar Donetsk sofre com os efeitos da guerra desde o início das tensões recentes entre Rússia e Ucrânia. O estádio da equipe, que foi um dos palcos da Eurocopa 2012, exibe marcas de artilharia e precisou ser abandonado. Atualmente, a equipe ucraniana manda seus jogos de nível europeu fora do país.

Além disso, a equipe acabou perdendo jogadores devido a uma regra da Fifa que permitiu a jogadores e técnicos estrangeiros a suspensão de contratos com clubes russos e ucranianos durante o período do conflito armado.

