Atlético de Madrid x Espanyol: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar no Campeonato Espanhol 2024/25. Nesta quarta-feira (28), o Atlético de Madrid recebe o Espanyol às 16h30 (de Brasília), em partida válida pela terceira rodada da La Liga. A bola rola no estádio Cívitas Metropolitano, na capital espanhola, e coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos opostos na competição.

Como chega o Atlético de Madrid

Os Colchoneros estão invictos neste início da La Liga e o clube vem de uma vitória sobre o Girona. Dessa maneira, Atléti pode encerrar a terceira rodada na briga pela liderança da competição. Mas, para isso, precisa vencer o duelo desta quarta-feira e torcer por tropeços dos adversários.

Além disso, a boa notícia é que o técnico Diego Simeone terá todos os jogadores à disposição. Assim, Gallagher, um dos reforços recentes, pode estrear como titular, entre outras possíveis alterações na equipe.

Como chega o Espanyol

Por outro lado, os visitantes desta quarta-feira vivem uma situação oposta. O Espanyol, assim como o Valencia, ainda não conquistou pontos nesta temporada da La Liga, após derrotas para Valladolid e Real Sociedad. Agora, os catalães tentam evitar uma crise logo no início da competição e querem arrancar pontos do Atlético de Madrid, fora de casa, para sair do zero no Espanhol.

Contudo, o técnico Manolo González ainda não poderá contar com Edu Expósito, que se recupera de lesão. Além disso, Cabrera pode ser desfalque após ter ficado de fora dos treinos. Se ele não jogar, Sergi Gómez deve assumir a posição entre os titulares.

Atlético de Madrid x Espanyol

3ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25

Data e horário: quarta-feira, 28/08/2024, às 16h30 (de Brasília)

Local: Cívitas Metropolitano, em Madri (ESP)

Atlético de Madrid: Oblak; Le Norman, Witsel e Giménez; Llorente, Koke, Gallagher e Samuel Lino; Julian Álvarez, Sorloth e Griezmann. Técnico: Diego Simeone.

Espanyol: Joan García; Tejero, Kumbulla, El Hillali, Sergi Gómez (Cabrera) e Romero; Gragera, Kral e Pere Milla; Véliz e Javi Puado. Técnico: Manolo González.

Árbitro: Ricardo De Burgos Bengoetxea (ESP)

Onde assistir: ESPN 4 e Disney+

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.