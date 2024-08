Cruzeiro vence o Grêmio e avança às semifinais do Brasileirão Sub-20

O Cruzeiro venceu o Grêmio por 1 a 0, na tarde desta terça-feira (27), pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20. No Estádio Airton Ferreira da Silva, em Eldorado do Sul (RS), Kaique Kenji, aos 10 minutos do primeiro tempo, marcou o gol da vitória.

Agora, a Raposa aguarda o vencedor de Flamengo x Fortaleza, que se enfrentam na quinta-feira, no Rio de Janeiro.

Como foi o jogo

O Cruzeiro precisou de apenas 10 minutos para abrir o placar. Kaique Kenji aproveitou boa bola de Tevis e, de cabeça, mandou a bola para o fundo da rede. O gol da Raposa, no entanto, fez com que o Grêmio se lançasse ao ataque para chegar ao gol do empate. Já na segunda metade do primeiro tempo, o que se viu foi um jogo equilibrado, com ambas as equipes com chances de marcar, Aliás, Imortal e Raposa tiveram bolas na trave.

Diferentemente da etapa inicial, o Imortal foi o dono da partida no segundo tempo. O Cruzeiro buscou controlar o resultado, e em poucas ocasiões saiu no contra-ataque. O Imortal chegou a mandar uma bola no travessão do time adversário aos 44′. Neste cenário, o time mineiro, mesmo com a pressão da equipe gaúcha, conseguiu manter a postura defensiva e carimbou a classificação.

