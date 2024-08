Corinthians antecipa viagem e faz último treino no Sul do Brasil

O Corinthians fez o último treinamento em São Paulo para o duelo contra o Juventude, na próxima quinta (29), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. A delegação já viajou nesta terça-feira (27) para Porto Alegre, onde encerra a preparação para o duelo pelas quartas de final da Copa do Brasil.

O clube paulista decidiu antecipar a viagem por conta de problemas logísticos. Afinal, há escassez de voos para a região de Caxias do Sul. Assim, o treino de quarta-feira será em Porto Alegre para depois seguir rumo à cidade da partida.

Os jogadores passaram pela academia antes do tradicional aquecimento no campo do CT Joaquim Grava. O elenco foi dividido em dois grupos pela comissão técnica de Ramón Díaz. Quem atuou mais de 45 minutos contra o Fortaleza, no último domingo, fez trabalho de finalizações. O restante do grupo fez exercício tático de enfrentamento. Dessa maneira, o treinador fez alguns testes na formação do time que vai enfrentar o Juventude.

O Corinthians não tem desfalques para o duelo pela Copa do Brasil. Apesar disso, Ramón Díaz pode fazer alterações no time por conta do desgaste das partidas, afinal o Timão está em três competições simultâneas. O volante José Martínez, reforço que foi regularizado e apresentado, pode ser titular.

Juventude e Corinthians enfrentam-se na próxima quinta-feira no Alfredo Jaconi, às 20h (de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A volta será no dia 11 de setembro, às 21h, na Neo Química Arena.

