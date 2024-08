Slavia Praga x Lille: escalações e onde assistir

Chegou o momento decisivo da fase preliminar da Champions. Nesta quarta-feira (28), quatro partidas movimentam os jogos de volta do playoff da principal competição de clubes do planeta, o último mata-mata antes da fase de liga da competição. Dessa maneira, Slavia Praga e Lille se enfrentam às 16h (de Brasília), Fortuna Arena, em Praga, em duelo no qual os franceses podem perder por até um gol de diferença que garantem a classificação.

Como chega o Slavia Praga

O clube da República Tcheca precisa se recuperar da derrota por 2 a 0, fora de casa, no jogo de ida, para seguir vivo na competição. Assim, o time aposta na vantagem de jogar em casa para vencer o Lille por ao menos dois gols de diferença, para levar a decisão para os pênaltis.

A boa notícia para o torcedor do Slavia é que o time não teve compromisso no último final de semana e pôde se dedicar exclusivamente para este jogo.

Além disso, o técnico Jindrich Trpisovsky não terá desfalques e poderá contar com todos os jogadores à disposição para o duelo desta quarta-feira.

Como chega o Lille

Por outro lado, o Lille conquistou um bom resultado no jogo de ida e fez valer o mando de campo ao vencer o Slavia Praga por 2 a 0, na semana passada. Dessa maneira, os franceses podem perder por até um gol de diferença no tempo regulamentar que garantem a classificação na fase de liga da Champions.

Ao mesmo tempo, o Lille vem de uma vitória sobre o Angers no último final de semana, em partida válida pelo Campeonato Francês 2024/25.

No entanto, com as ausências de Mandi, Ismaily, Bentaleb e Angel Gomes, o técnico Bruno Génésio precisará fazer ajustes no time para esta quarta-feira.

Slavia Praga x Lille

Playoff da Champions – Jogo de volta

Data e horário: quarta-feira, 28/08/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Fortuna Arena, em Praga, na República Tcheca

Slavia Praga: Kinsky; Zima, Ogbu e Holes; Masopust, Zafeiris, Dorley e Diouf; Chory, Stranz e Provod. Técnico: Jindrich Trpisovsky.

Lille: Chevalier; Meunier, Alexsandro, Diakité e Gudmundsson; André, Tiago Santos, Zhegrova e Haraldsson; Cabella e David. Técnico: Bruno Génésio.

Onde assistir: TNT e Max

