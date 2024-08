Botafogo empresta Segovia para equipe da Série B no Brasil

O Botafogo confirmou nesta terça-feira (27) o empréstimo do zagueiro Luis Segovia, de 26 anos, para o CRB. Ele atuará no clube de Alagoas até o final da atual temporada e da competição nacional.

Luis Segovia, aliás, chegou ao Glorioso em julho de 2023, mas nunca foi muito utilizado pelos treinadores que passaram pelo time durante este período. Este é seu segundo empréstimo; o primeiro foi para o RWD Molenbeek, clube de John Textor, na Bélgica.

Todavia, Segovia retornou no início de 2024, mas, lesionado, atuou pouco e depois não foi aproveitado. Recentemente, voltou a ser relacionado para os jogos pelo técnico Artur Jorge, mas não entrou em campo.

Botafogo busca um novo defensor para compor o elenco

Desse modo, agora no setor defensivo, o Alvinegro contará com Bastos e Barboza como zagueiros titulares. Além disso, Lucas Halter será o reserva. A direção segue no mercado à procura de um novo atleta para o setor, mas ainda não intensificou as buscas.

