Capacidade de gerar jogo e decisivo, Vegetti brilha em 2024 pelo Vasco

O atacante Vegetti foi novamente decisivo para o Vasco. Afinal, ele marcou o gol da vitória por 2 a 1 contra o Athletico em São Januário, pelo Brasileirão, na última segunda-feira (26).

Fundamental na chegada ao time carioca na reta final da temporada de 2023, quando marcou 10 gols e ajudou a garantir a permanência na primeira divisão, Vegetti continua brilhando e sendo decisivo também em 2024.

Desse modo, até o momento, o argentino marcou 17 gols e contribuiu com oito assistências em 37 jogos. No Brasileirão, foram oito gols, o que o coloca entre os artilheiros da competição, atrás de Pedro, do Flamengo, que já balançou as redes 10 vezes.

Vegetti tem capacidade de gerar jogo

Todavia, embora sua especialidade seja a jogada aérea, Vegetti se destaca também pela capacidade de sair da área, auxiliar na defesa e, claro, contribuir ofensivamente. Ele atua como pivô, gerando bastante volume de jogo para seus companheiros.

No entanto, Vegetti foi diretamente responsável pelo resultado positivo ou empate do Vasco, em 10 dos seus 17 gols. Ele estará em campo na quinta-feira (29) para o duelo contra o Furacão, pela Copa do Brasil. Jogo será no Rio de Janeiro.

