Petit pede demissão e não é mais treinador do Cuiabá

O Cuiabá não vai bem no Campeonato Brasileiro; afinal, é vice-lanterna, com apenas 18 pontos em 22 jogos disputados. Desse modo, o técnico Petit pediu demissão do comando da equipe.

Petit chegou ao Cuiabá em maio deste ano, mas vinha sofrendo críticas por não conseguir tirar o time da parte inferior da tabela do Brasileirão. Para piorar, na última rodada, foi derrotado pelo Palmeiras por 5 a 0 no Brinco de Ouro da Princesa.

No total, o técnico comandou a equipe em 25 jogos, com oito vitórias, oito empates e nove derrotas. A diretoria do Cuiabá publicou uma nota no final da noite sobre a saída do português.

Veja a nota do Cuiabá

O Cuiabá anunciou o fim do ciclo de Petit como técnico do clube. O treinador, juntamente com seus auxiliares Nuno Pereira, Mário Nunes, Tiago Morence e Germano Pires, pediu para deixar o comando da equipe por motivos pessoais.

Na tarde da última segunda-feira (26), em reunião com Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá, o treinador Petit explicou as razões que tornam insustentável a continuidade do trabalho. O técnico afirmou não ter mais condições de ajudar o clube e deixa o comando da equipe após a derrota por 5 a 0 para o Palmeiras e quase quatro meses no cargo.

O pedido do ex-técnico causou surpresa na diretoria, que contava com a continuidade do trabalho do profissional. Ontem, o treinador conduziu o último treinamento e se despediu de integrantes da comissão técnica, dos atletas e de outros funcionários do Dourado.

O Cuiabá agradece aos profissionais pelos serviços prestados e deseja sorte no decorrer de suas carreiras.

