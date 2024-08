CBF vai fará minuto de silêncio os jogos desta quarta-feira em homenagem a Juan Izquierdo

A CBF informou que fará um minuto de silêncio em todos os jogos da Copa do Brasil nesta quarta-feira (28) em homenagem à morte de Juan Izquierdo. O zagueiro, de 27 anos, faleceu em São Paulo na noite desta terça-feira.

Izquierdo, álias, teve um mal súbito no segundo tempo do jogo contra o São Paulo, na última quinta-feira, no Morumbi, pela Libertadores, e estava internado no Hospital Albert Einstein.

“A CBF lamenta profundamente a morte do zagueiro Juan Manuel Izquierdo. O futebol brasileiro fará um minuto de silêncio em todas as partidas organizadas pela entidade nesta quarta-feira e se solidariza com os familiares do atleta, com os jogadores, dirigentes e torcedores do Nacional pela perda – afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Todavia, desde a notícia oficial da morte do defensor, diversos clubes do futebol brasileiro, imprensa nacional e internacional, se manifestaram em solidariedade a Juan Manuel Izquierdo. O São Paulo, envolvido no duelo contra o o Nacional, foi um dos primeiros a publicar uma mensagem.

