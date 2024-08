Onde estão os jogadores que fizeram parte do 1º time na era SAF do Botafogo?

Em março de 2022, após assinar devidamente toda a papelada, o Botafogo inaugurou uma nova etapa em sua história. Afinal, rompeu com o modelo associativo para tornar-se uma SAF (Sociedade Anônima do Futebol). John Textor, empresário do ramo do Entretenimento e da Tecnologia, comprou 90% do futebol do clube e assumiu o papel de mandachuva do Glorioso.

O Botafogo não perdeu tempo e, com o aporte inicial do magnata norte-americano, contratou os primeiros reforços como uma empresa. A nova turma alvinegra se juntou aos remanescentes do título da Série B de 2021 e a nomes solicitados por Enderson Moreira, técnico que perderia o cargo para o português Luís Castro, em uma das primeiras ações de Textor.

No entanto, como a janela de transferências estava em andamento, o Botafogo não teve tempo e nem logística para atacar o mercado com grandes contratações. Assim, o Jogada10 considera a equipe que disputou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, até julho, como a primeira da era SAF.

Naquele ano, o Botafogo disputou o Carioca com um time que sofreria uma alteração radical com o passar do tempo. A torcida apelidou de “Botafogo B” a equipe que, com Lucio Flavio de interino, chegou à semifinal do Estadual.

Contamos, portanto, na sequência, por onde andam nomes como Chay, Oyama, Borges, Piazon, Lopes, Barreto… Alguns a torcida nutre até uma genuína simpatia. Outros já caíram no esquecimento. Clique aqui e veja o paradeiro daqueles personagens!

