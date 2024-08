Iza e Yuri Lima: possível volta gera comentários nas redes sociais

A possível volta de Iza e Yuri acabou gerando uma chuva de comentários no perfil da cantora. A notícia sobre a suposta reconciliação, dada pelo Portal Léo Dias, mexeu principalmente com os fãs da mãe de Nala, que parecem não aprovar muito um retorno do casal.

Em sua última publicação no perfil do Instagram, feita no início da semana, Iza recebeu diversos ‘conselhos’ dos seguidores.

“Próximo chifre não precisa anunciar, guarda para você”, disse um seguidor.

“Mulher, não volta com o Yuri não, pelo amor”, disse outra seguidora.

“A torcida do Vasco mandou ele ir tomar no c* pra nada?”, questionava um comentário.

Ainda assim, também houve quem apoiasse uma possível volta.

” Te desejo saúde para você e para o seu bebê. Muito amor, maturidade e paz para lidar com seres humanos falhos”, escreveu um seguidor.

“Vão caçar o que fazer. Ela volta se ela quiser. Várias aqui julgando, mas volta para o Jurandir que trai com o bairro todo”, defendeu outra pessoa.

“Não liga para o que as pessoas falam. Todos nós merecemos uma segunda chance. Vai ser feliz com a sua família”, disse um comentário.

As reações ocorrem em meio a possível reconciliação entre Iza e Yuri Lima. Na última segunda-feira (26), a assessoria da cantora não negou a volta do casal. Além disso, o Portal Léo Dias noticiou que eles foram flagrados em uma ligação de vídeo na última semana.

Término entre Yuri Lima e Iza

O término entre Yuri Lima e Iza aconteceu no início de julho. Na época, a cantora Iza fez o anúncio durante um vídeo em que revela ter sido traída pelo jogador. Na publicação, feita em rede social, ela relata mensagens entre o ex e Kevelin Gomes, uma produtora de conteúdo adulto.

“Ele me traiu. Eu não acredito que estou falando isso”, destacou no vídeo.

Posteriormente, o jogador assumiu que trocou mensagens com a pivô da separação, mas sem nenhum tipo relação além disso.

