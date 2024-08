América-MG anuncia o retorno de Lisca

O América anunciou o retorno do técnico Lisca nesta quarta-feira (28). Ele substituirá Cauan de Almeida, demitido na terça-feira (27). Lisca era o principal candidato para assumir a vaga deixada por Cauan. Além do treinador, o Coelho também anunciou os retornos de Márcio Hahn e William Batista, ambos auxiliares.

Esta será a segunda passagem de Lisca pelo América. Na primeira, entre 2020 e 2021, o treinador obteve sucesso em mais de 80 jogos. Ele foi vice-campeão da Série B e conquistou a melhor campanha da história do Coelho na Copa do Brasil, chegando às semifinais.

No entanto, a eliminação na primeira fase da Copa do Brasil de 2021, juntamente com os resultados insatisfatórios no torneio nacional, encerraram sua passagem anterior.

Após deixar o América, Lisca treinou Vasco, Sport, Santos, Avaí e Vila Nova, mas não obteve sucesso em nenhum desses clubes. Desde outubro de 2023, estava desempregado.

Agora, Lisca tem a missão de levar o América de volta à Série A do Brasileirão. O Coelho ocupa a sexta colocação da Série B, com 35 pontos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.