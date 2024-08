Bernal se apresenta ao Flu e diz: ‘Sonho realizado’

Anunciado há mais de 20 dias, o volante uruguaio Fernando Bernal foi, enfim, apresentado pelo Fluminense. O jogador definiu a experiência de jogar pelo Tricolor como um “sonho”, garantindo que prontamente aceitou o convite para defender o Flu.

“A primeira vez que o meu representante me comunicou (do interesse) eu não pude acreditar. Era um sonho jogar no campeão da América. Estou muito feliz. Em um momento senti que a negociação estava difícil, mas eu deixei claro que meu objetivo era jogar no Fluminense, por todas as estrelas futebolísticas que o clube tem. Agradeço ao Fluminense, a Mario (Bittencourt) e a Mano Menezes”, comentou Bernal.

O volante uruguaio, inclusive, já tem até três jogos pelo Fluminense (uma derrota, um empate e uma vitória). O camisa 31 contou ainda que a possibilidade de jogar no Maracanã (o que aconteceu contra o Corinthians) e de se reaproximar da seleção uruguaia também pesaram na escolha.

Curiosamente, porém, Bernal estava no futebol uruguaio, representando o Defensor. Ele foi vendido por 3,6 milhões de dólares (cerca de R$ 20 milhões). O contrato é válido até julho de 2028.

“Sim, mais que nada é uma loucura representar a seleção, é o maior privilégio de todo jogador de futebol. Jhon Arias esteve, fez uma Copa América estupenda. Tive várias conversas com meu representante e família sobre isso. Tive várias ofertas, pensei também com foco na seleção e em estar no radar de Bielsa, mas o que miro agora é a Copa Libertadores, que é o mais importante aqui. A torcida tricolor me arrepiou desde o primeiro momento. É algo muito lindo e quando você está em campo ainda mais, chega a ganhar jogos”, acrescentou.

