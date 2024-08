Boletim médico divulga causa da morte de zagueiro Juan Izquierdo

O futebol e o mundo esportivo em geral estão de luto com a confirmação da morte do zagueiro Juan Izquierdo, do Nacional, do Uruguai. O anúncio do óbito ocorreu na noite, da última terça-feira (27), após cinco dias de internação no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo. Na oportunidade, o atleta sofreu um mal súbito ainda no segundo tempo, cambaleou e caiu desacordado no gramado do Morumbi. O episódio ocorreu durante a vitória de 2 a 0 do Tricolor Paulista sobre a equipe uruguaia, na última quinta-feira (22).

Assim, depois da confirmação da morte, o Hospital Albert Einstein publicou um comunicado no qual divulga a causa do óbito.

“O Hospital Israelita Albert Einstein informa, com pesar, o falecimento do Sr. Juan Manuel Izquierdo, ocorrido nesta terça-feira, 27 de agosto de 2024, às 21h38, em decorrência de morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca”, detalhou.

Morte de Juan Izquierdo

O Nacional, do Uruguai, lamentou a morte do seu defensor por meio das redes sociais.

“Com a mais profunda dor e impacto em nossos corações, o Club Nacional de Football anuncia a morte do nosso querido jogador Juan Izquierdo. Expressamos nossas mais sinceras condolências à sua família, amigos, colegas e parentes. Todo o Nacional está de luto pela perda irreparável”, declarou o clube através de comunicado.

Em seguida, o São Paulo, adversário da equipe uruguaia na oportunidade também se manifestou a respeito do óbito.

“Vivemos dias de orações, união e esperança, e hoje estamos em profunda tristeza com a notícia do falecimento de Juan Izquierdo, atleta do @nacional. Nossas condolências aos familiares, amigos, colegas de trabalho, torcedores do Nacional e a todo o povo uruguaio neste momento de dor. Um dia triste para o futebol. Descanse em paz, Juan”, afirmou o Tricolor Paulista.

O quadro clínico complicado do zagueiro já havia se tornado público em boletim médico que foi divulgado, na última segunda-feira (26), em que indicava “avaliação demonstrou progressão do comprometimento cerebral e aumento da pressão intracraniana”. Bem como apontava que Juan Izquierdo estava “dependente de ventilação mecânica, com quadro neurológico crítico”

Aliás, o hospital ainda disponibilizou mais detalhes.

“Juan segue sob cuidados intensivos neurológicos, dependente de ventilação mecânica”

Os documentos foram assinados pelos médicos Marcos Vinicius Tadao Fujino (neurologista), Carlos Vicente Serrano Junior (cardiologista) e Miguel Cendoroglo Neto (diretor médico).

Relembre a tragédia

O episódio negativo com Juan Izquierdo ocorreu, aos 38 minutos do segundo tempo. Ele cambaleou e caiu, sozinho, desacordado no centro do campo, quando Rafael, goleiro do São Paulo bateria o tiro de meta. A ambulância entrou quase que imediatamente no gramado e o levou para o hospital.

O zagueiro, de 27 anos, defendia o Nacional desde 2022. Porém, no ano passado atuou por empréstimo no Liverpool, também do Uruguai. Nesta temporada, entrou em campo 24 das 37 partidas do Bolso. Ele foi titular em 21 oportunidades e marcou um gol.

