Burnley cede e deve negociar Vitinho com o Botafogo

No radar do Botafogo, Vitinho ficou um pouco mais próximo do clube carioca nesta quarta-feira (28). De acordo com o site “Uol”, o Burnley já não faz jogo duro e admite a possibilidade de negociar o lateral-direito com o Botafogo. Os ingleses da Championship (Segunda Divisão do país), mudaram de ideia por conta do desejo do defensor. Ele quer vestir a camisa preta e branca nesta temporada.

Scott Parker, técnico do Burnley, pediu ao clube para mantê-lo no elenco. Porém, como está com a cabeça em outro destino, deve, inclusive, ficar fora da partida contra o Wolverhampton, pela Copa da Liga Inglesa, nesta quarta-feira (28).

O Botafogo oferece 7 milhões de euros (aproximadamente, R$ 43 milhões) mais bônus por metas. O contrato de Vitinho com o Glorioso seria de quatro temporadas.

Revelado pelo Cruzeiro, Vitinho, de 25 anos, está no clube inglês desde 2022. Por lá, tem quatro gols em 69 partidas. Antes, ele teve passagem pelo Cerce Brugge, da Bélgica.

O Glorioso precisa, com urgência, antes de setembro, mês que marca o fechamento da janela, arrumar um novo lateral-direito. Afinal, o técnico Artur Jorge conta apenas com o jovem uruguaio Ponte para a posição. O compatriota Suárez pediu para não defender mais a Estrela Solitária, e Rafael, ex-Manchester United, segue no departamento médico.

Nesta janela, o Botafogo tentou a contratação do lateral Vagiannidis, do Panathinaikos. Os gregos, contudo, recusaram três ofertas do Glorioso.

