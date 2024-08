São Paulo x Grêmio: quartas do BR Feminino: onde assistir e escalações

São Paulo e Grêmio duelam nesta quinta-feira (29), às 14h45, no estádio do Canindé, pelo jogo de volta das quartas de final do Brasileirão Feminino. O Tricolor Paulista venceu o duelo de ida, no Rio Grande do Sul, por 2 a 1. Assim, joga pelo empate para avançar a semifinal. Já as Gurias Tricolor precisam vencer por dois gols de diferença para se classificar ou por um tento para levar a partida para as penalidades máximas.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Brasil e do Canal Goat, pelo YouTube.

Como chega o São Paulo

O São Paulo conseguiu sair do Rio Grande do Sul com a vantagem e aposta tudo na força dos seus domínios para avançar. Afinal, ao longo de oito jogos em casa, o time perdeu apenas uma vez, diante do Palmeiras, na antepenúltima rodada da primeira fase. Nas demais partidas, foram seis vitórias e um empate. Assim, com todas as jogadoras à disposição, o técnico Thiago Viana deve repetir a escalação da ida. Aliás, a atacante Ariel Godói é a artilheira da equipe e grande esperança de gols.

Como chega o Grêmio

Com o retorno de Lorena, ainda na partida de ida, a tendência é que a técnica Thaissan Passos possa repetir a mesma base de escalação da primeira partida. Contudo, a meio-campista Jessica Peña, que precisou ser substituída por um problema muscular, é dúvida para o duelo em São Paulo. Precisando vencer, as Gurias Tricolor colocam toda sua esperança na atacante Cássia, que já marcou seis vezes neste Brasileirão. Aliás, se conseguir se classificar, o Grêmio chegará pela primeira vez na história na semifinal do Brasileirão Feminino.

SÃO PAULO X GRÊMIO

Quartas de final do brasileirão Feminino – Jogo de volta

Data e horário: 29/8/2024, às 14h45 (de Brasília)

SÃO PAULO: Carlinha; Letícia Alves, Kaká, Ana Alice e Bia Menezes; Robinha, Aline Milene e Camilinha; Mariana Santos, Ariel Godoi e Dudinha. Técnico:Thiago Viana.

GRÊMIO: Lorena; Dani Barão, Tayla, Mónica Ramos e Raíssa Bahia; Jessica Peña (Manu Balbinot), Dayana Rodriguez e Rafa Levis; Ludmila (Caty), Giovaninha e Cássia. Técnica: Thaissan Passos.

