Leverkusen sua, mas vence e avança na Copa da Alemanha

O Bayer Leverkusen estreou com vitória por 1 a 0 sobre o Jena, da quarta divisão, na Copa da Alemanha. Como diz o regulamento, a equipe de divisão inferior joga em casa, em partida única. Assim, os atuais campeões avançaram para a segunda fase, a que antecede as oitavas de final. O gol do triunfo foi anotado por Hofmann.

O Leverkusen optou por começar a partida com alguns reservas. Além disso, a atuação na primeira parcial foi em ritmo de treino. Assim, as equipes foram para o intervalo com o 0 a 0 no placar. A melhor chance saiu do lado dos visitantes. Afinal, aos 30, Adli fez boa jogada individual, com a bola explodindo no travessão.

No segundo tempo, o time comandado por Xabi Alonso apertou mais e logo fez o gol da vitória. Afinal, aos 7, Grimaldo, que entrou no intervalo, cruzou na medida para Hofmann marcar de cabeça. O Jena até apertou na reta final, mas não chegou ao empate, que levaria à prorrogação e depois aos pênaltis.

Expectativa x realidade

Além de ser o atual campeão da Copa da Alemanha, o Leverkusen também venceu a Bundesliga em 2023/2024. Ambos, aliás, invicto. Na temporada anterior, o Bayer perdeu apenas uma partida, na final da Liga Europa (3 a 0 para a Atalanta). Dessa forma, havia grande expectativa por um placar mais elástico.

O Bayer Leverkusen, aliás, está invicto nesta temporada, mas com doses de sofrimento. O time da Renânia do Norte Vestfália estreou com vitória por 3 a 2 sobre o Borussia Monchangladbach, fora de casa, com gol da vitória nos acréscimos. O título da Supercopa da Alemanha (diante do Stuttgart, vice-campeão alemão) veio nos pênaltis, após empate em 2 a 2 no tempo normal.

