Botafogo encaminha empréstimo de Philipe Sampaio

Nem só de contratações se vive o Botafogo. O Alvinegro também tem usado esta janela de transferências para negociar jogadores que estão fora dos planos da comissão técnica para a temporada. O clube carioca emprestou Segovia e agora negocia empréstimo do zagueiro Philipe Sampaio.

O Atlético Goianiense deve ser o destino do jogador, de 29 anos. Ele pertence ao Alvinegro e atuou por último no Molenbeek, da Bélgica, clube do mesmo grupo de John Textor, acionista majoritário da SAF do clube carioca. Dessa forma, entrou em campo pela última vez em fevereiro.

Desde que retornou ao Botafogo, o zagueiro treina em grupo especial, fora do elenco principal. Por outro lado, o Dragão busca um jogador nesta posição para suprir a ausência de jogadores como Alix Vinicius e Pedro Henrique, que são desfalques recorrentes por lesão. Assim, Philipe Sampaio seria um reforço para o restante da temporada e também para o próximo ano.

As negociações, portanto, devem ser finalizadas nos próximos dias. Aliás, a janela de transferências se encerra na próxima segunda-feira (2). Até lá, os clubes precisam acertar as questões burocráticas e o zagueiro passar pelos os tradicionais exames médicos para atuar pelo Dragão.

Botafogo busca reforços na zaga

Por outro lado, o Botafogo também busca reforços para a zaga. Atualmente, o Alvinegro conta com Bastos e Barboza como titulares. Além disso, Lucas Halter também é opção como reserva e Pablo está voltando de lesão, podendo voltar a ser opção para o técnico Artur Jorge. Assim, o clube carioca precisa correr caso queira acertar com algum jogador do setor antes do fim da janela de transferências.

