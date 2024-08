Carol Barcellos deixa a Globo depois de 20 anos

A repórter e apresentado Carol Barcellos anunciou sua saída da Globo nesta quarta-feira (28). A profissional, que estava há 20 anos na emissora, teve como último compromisso a cobertura da Olimpíada de Paris, encerrada no dia 11 de agosto.

Segundo informações do F5, ela pediu demissão para apostar em conteúdos digitais e ampliar sua participação no mercado coorporativo, que já fazia pontualmente na Globo. Em seu perfil no Instagram, Carol, de 43 anos, confirmou a saída, agradeceu pelos momentos vividos na emissora, mas evitou detalhar os próximos passos.

"Olhar para trás me traz alegria! E, pra frente: aquele frio na barriga que, por essência, é o meu desejo! Escolho, agora, o movimento. Ao contar a história da primeira maratona olímpica aberta a todos, em Paris, fechei um ciclo de 20 anos na Globo (…). A saudade boa já chegou. Comigo, também, estará o carinho por centenas de pessoas que ensinaram àquela estagiária e, depois, à jornalista. O futuro? Teremos tempo para falar sobre ele. Por enquanto: feliz em poder dizer que continuarei criando e fazendo o que amo!”, afirmou.

Trajetória de Carol Barcellos na Globo

Carol Barcellos chegou na Globo em 2004, como repórter do SporTV. Posteriormente passou a cobrir o dia a dia dos clubes do Rio de Janeiro para os telejornais de TV aberta.

Fez parte da cobertura de grandes eventos como os Jogos Olímpicos (2016, 2021 e 2024) e Copas do Mundo (2014, 2018, 2022). Além disso, participou de programas voltados para esportes radicais, como o Planeta Extremo.

A jornalista também esteve à frente de programas como Globo Esporte e Esporte Espetacular.

Polêmica entre Carol Barcellos, Marcelo Courrege e Renata Heilborn

Há poucos meses, Carol Barcellos esteve no centro de uma polêmica envolvendo os também jornalistas Marcelo Courrege e Renata Heilborn. A agora ex-Globo teria tido um caso extraconjugal com Courrege, então casado com Heilborn. Carol, inclusive, havia sido a madrinha de casamento dos dois e era próxima ao casal.

A situação gerou grande repercussão no meio jornalístico, com declarações dos envolvidos sobre o caso. Após alguns meses, Courrege e Barcellos assumiram o namoro durante o Carnaval no Rio.

Já Heilborn foi flagrada na última semana com André Vianna, ex-marido de Carol Barcellos. Os dois chegaram e foram embora juntos de um show no Rio de Janeiro. Apesar de não ter existido nenhuma ação íntima de forma pública, uma fonte revelou à coluna dda jornalista Fábia Oliveira que os dois demonstravam intimidade.

