Sport demite Guto Ferreira após cinco partidas na Série B

Guto Ferreira não é mais técnico do Sport. O Rubro-Negro anunciou a saída do comandante na tarde desta quarta-feira (28). Ele não resistiu à sequência de maus resultados e acabou demitido pela diretoria do clube.

“O Sport comunica oficialmente o desligamento de Guto Ferreira. O clube definiu pela saída do treinador e sua comissão técnica, que não integram mais a equipe. O Sport agradece ao treinador pelo período de trabalho e deseja sucesso na sequência da carreira”, postou o clube em comunicado.

Guto Ferreira comandou o Sport em apenas cinco partidas na Série B do Campeonato Brasileiro. No entanto, apesar do curto período, o rendimento não foi bom: uma vitória, um empate e três derrotas, com apenas 26,6% dos pontos conquistados.

O treinador chegou à Ilha do Retiro no fim de julho para substituir Mariano Soso. Foi a segunda passagem dele pelo Sport. Em 2020, ele foi demitido também por um tropeço diante do Brusque. Na ocasião, o time catarinense garantiu classificação à segunda fase da Copa do Brasil, o que determinou a queda de Guto Ferreira.

Guto levou o Sport à elite do Brasil em 2019

Na primeira passagem, foram 54 jogos entre 2019 e 2020, com 25 vitórias, 23 empates e seis derrotas (60,5%). Na época, ajudou o Leão a conquistar o acesso à Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro.

O Sport está na décima colocação da Série B, com 32 pontos, a sete do Vila Nova, que abre o G4 da competição. Na última rodada, derrota em Santa Catarina para o Brusque por 1 a 0.

Daniel Paulista é o favorito para assumir o lugar de Guto Ferreira. Caso acerte, o primeiro compromisso será na próxima segunda-feira (2 de setembro), na Arena Pernambuco, contra o Ituano.

