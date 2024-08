Na estreia, Carlos Miguel leva gol aos 19 segundos e faz milagres. Mas Nottingham é eliminado

Carlos Miguel, ex-Corinthians, estreou nesta quarta-feira (28/8) com a camisa do Nottingham Forest no duelo contra o Newcastle, pela 2ª rodada da Copa da Liga Inglesa. E o gigante brasileiro (2,04m), diante de sua torcida, no City Ground, começou sua saga inglesa de forma dramática. Afinal, levou um gol logo aos 19 segundos (Willock). Não teve culpa. Mas foi um cartão de visitas complicado. Contudo, durante o jogo, ele se saiu muito bem fazendo pelo menos quatro grandes defesas. e garantindo o 1 a 1 no tempo normal (Jota fez para o Nottingham no oinpício da etapa final). Assim, a decisão foi para os pênaltis. Carlos MIguel defendeu um, mas seus companheiros perderam duas cobranças. Newcastle 4 a 3 nas penalidades, avançando de fase.

O jogo também marcou o retorno do apoiador Sandro Tonali – aos gramados. o italiano do Newcastle pegou suspensão de dez meses por sua participação em apostas esportivas ilegais. Tonali voltou muito bem. Afinal, foi um dos melhores em campo, até sair cansado aos 17 minutos do segundo tempo.

Newcastle marca aos 19 segundos

O jogo começou com um gol-relâmpago do Newcastle. A saída de bola no Notthingam foi uma atrasada para o goleiro Carlos Miguel (ex-Corinthians). Este deu um chutão quase na área rival. Mas quem ganhou a disputa foi o Newcastle. Isak recebeu, puxou o contra-ataque e chutou para defesa parcial de Carlos Miguel. Porém, na sobra, Willock mandou para a rede.

O Newcastle era melhor e contava com Tonali muito bem puxando os ataques. E quase que o time ampliou em duas oportunidades. Entretanto, em ambas Carlos Miguel fez boas defesas. Contudo, vale citar que aos 15 minutos, Willock, o autor do gol, saiu machucado. O brasileiro Bruno Guimarães entrou em seu lugar, mantendo a qualidade na criação. Outro brazuca do Newcastle, Joelinton quase marcou de fora da área. Já o Nottingham só ofereceu perigo no fim da etapa, em cabeçada de Awoniyi.

Nottingham empata no segundo tempo

Aos cinco minutos da etapa final. Jota Silva empatou para o Nottingham Forest. Pela esquerda, Moreno cobrou lateral para a área. A defesa do Newcastle cortou mal, para o meio da área, próximo à pequena área. Nos pés de Jota Silva, que fuzilou. A bola ainda bateu no travessão antes de entrar. Com a torcida apoiando sem parar, o time da casa buscou a virada, contudo com muita vontade e pouca criatividade. Apenas as laterais de Moreno para a área ofereciam perigo. Já Carlos MIguel salvou o Notingham aops 44 minutos voando num chute de Hall.Assim, o jogo caminhou para os pênaltis. Carlos MIguel defendeu um; Mas o Nottingham perdeu dois. Newcastel 4 a 3.

Nos pênaltis

Para o Nottingham: Hudson-Odoi, Milenkovic, Neco Williams, marcaram; Sangaré chutou no travessão e Awoniyi

Para o Newcastle: Isak, Bruno Guimarães, Gordon e Longstaff marcaram; Carlos Miguel defendeu a cobrança de Joelinton

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.