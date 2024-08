Vini Jr adia possível transferência para Arábia Saudita

Vini Jr não vai para a Arábia Saudita nesta janela de transferências, mas as negociações continuam em aberto. A decisão de adiar a transferência pode ser atribuída tanto ao desejo do jogador de focar na disputa pela Bola de Ouro quanto aos ajustes financeiros dos clubes sauditas. Assim, as conversas seguem sem pressa, de olho em um possível acordo a partir de 2025.

O Fundo Público de Investimento da Arábia Saudita (PIF) demonstrou interesse em contratar o atacante do Real Madrid por cinco anos e em tê-lo como embaixador para a Copa do Mundo de 2034. No entanto, ainda não houve proposta oficial, nem para o jogador, nem para o Real Madrid.

A oferta de 1 bilhão de euros (R$ 6 bilhões) continua em aberto, com possibilidade de uma contraproposta do staff de Vini Jr. Também está sendo considerada a inclusão de projetos sociais e educativos envolvendo o Instituto do jogador na negociação.

Ao mesmo tempo, a Bola de Ouro teve um papel importante na decisão de adiar a transferência. Aos 24 anos, Vini optou por permanecer na Europa até a definição do prêmio, do qual é o principal favorito.

No entanto, o Fundo Saudita vê a situação de forma positiva devido ao fluxo de caixa proveniente de novos investimentos. Contratos importantes estão chegando ao fim, e novos jogadores serão alvo para a Copa de 2026.

Neymar (Al-Hilal) e Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) têm contratos até meados do próximo ano, enquanto Firmino (Al-Ahli) e Benzema (Al-Ittihad) vão até 2026. Ou seja, essas mudanças podem abrir espaço para novos e maiores investimentos.

Futuro clube de Vini Jr na Arábia Saudita está indefinido

Com isso, a transferência para o Al-Ahli, que estava sendo considerada para agora, foi adiada. Assim, o destino para o brasileiro na Arábia Saudita está indefinido e Al-Hilal, Al-Ittihad e Al-Nassr aparecem como possíveis candidatos.

