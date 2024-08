Abel Ferreira perde recurso e terá que pagar R$ 10 mil a jornalista

Após se envolver em mais uma polêmica com jornalistas, o técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, sofreu uma derrota fora dos gramados. Isso porque a Justiça de São Paulo rejeitou o recurso do português no processo movido contra Mauro Cezar Pereira.

Ferreira moveu duas ações, uma cível e outra criminal. Em novembro de 2023, ele perdeu na esfera cível e não recorreu. No entanto, recorreu na esfera criminal e também perdeu. Nesta terça-feira, a derrota foi confirmada em segunda instância.

Como resultado, Abel terá que pagar R$ 10 mil a Mauro Cezar em honorários advocatícios. Essa decisão foi confirmada na última terça-feira.

O treinador buscava uma indenização por danos morais no valor de R$ 50 mil, alegando que Mauro Cezar, sendo “um notório torcedor do Flamengo”, frequentemente emite comentários parciais e não informativos devido à sua paixão pelo clube.

Relembre o caso

Em 2022, Mauro Cezar criticou Abel Ferreira, afirmando que o técnico tinha uma visão colonizadora em relação aos atletas brasileiros. Ferreira havia comentado que os jogadores brasileiros precisavam evoluir, tanto em termos de educação quanto de formação pessoal.

“São os melhores que eu já treinei, mas mentalmente precisam evoluir, tanto na educação quanto na formação como pessoas. Às vezes, eles não têm noção do que estão fazendo”, disse Ferreira na época.

Mauro Cezar respondeu: “Então, europeus não bebem e não cometem erros? Eu não gosto quando portugueses vêm para cá com esse discurso. Abel fala como se estivesse nos ensinando a nos comportar. Não é assim.”

Ferreira processou Mauro Cezar, alegando que as declarações eram injuriosas e carregadas de conotação xenofóbica. A defesa de Mauro Cezar argumentou que o processo era uma tentativa de silenciar o jornalista, destacando que Abel Ferreira já enfrentava problemas com a imprensa.

