Volante Mika, do São Bernardo exige atenção na segunda fase da Série C

O São Bernardo, do volante Mika, derrotou o Floresta por 2 a 0 no último sábado (24) e encerrou a primeira fase da Série C na 4ª posição, somando 35 pontos. A colocação garantiu ao Tigre uma vaga na segunda fase do torneio, no mesmo grupo que Botafogo-PB (1º), Volta Redonda (5º) e Remo (8º).

Na próxima fase da competição nacional, os clubes se enfrentarão em confrontos de ida e volta. Os dois primeiros colocados garantem uma vaga na Série B do próximo ano, e o primeiro disputa a final com a equipe que terminar na liderança da outra chave, formada por Athletic (2º), Ferroviária (3º), Ypiranga (6º) e Londrina (7º).

Contudo, segundo torcedores dos times envolvidos e também de jornalistas, o grupo da morte é o do São Bernardo. Mika analisou a sequência da Série C.

“Estamos focados em nós. Essa é uma fase em que não podemos dar margem de erro para os adversários. Temos que estar prontos para qualquer situação dentro deste momento, que é o mais importante da competição”, disse o volante.

Considerado um atleta polivalente, Mika chegou ao Tigre do ABC após se destacar pelo rival Água Santa na Série D. Com menos de duas semanas no clube, já atuou em duas partidas, desempenhando duas posições diferentes. Além de sua função de origem, jogou como lateral-direito.

São Bernardo enfrentará o Volta Redonda

“Quando cheguei, o professor já havia me perguntado em qual posição prefiro atuar. Eu disse que sou lateral de ofício, mas jogo como volante também, sem problema algum. Vim ajudar a todos e conseguir nosso objetivo na competição, sendo o acesso”, finalizou Mika.

No entanto, a estreia do São Bernardo na segunda fase será fora de casa, diante do Volta Redonda. A data e o horário, portanto, da partida ainda serão confirmados pela CBF.

