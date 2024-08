Brentford anuncia contratação de Gustavo Nunes, ex-Grêmio

Gustavo Nunes, ex-jogador do Grêmio, foi anunciado nesta quarta-feira (28) como novo reforço do Brentford. O jogador de 18 anos custou 12 milhões de euros (R$ 74 milhões) ao clube inglês e assinou um contrato de seis anos, com possibilidade de renovação por mais duas temporadas.

“Estou muito animado com a contratação do Gustavo. Foi uma boa aquisição, tivemos competição de outros clubes. Ele é um extremo que pode enfrentar adversários no um contra um, é direto e pode criar jogadas”, disse Thomas Frank, treinador do Brentford.

O técnico dinamarquês também ressaltou que, apesar de ter apenas 18 anos, Gustavo “vai precisar de um tempo para se adaptar, mas é uma contratação muito empolgante”.

LEIA MAIS: Vini Jr adia possível transferência para Arábia Saudita

Gustavo Nunes fez 40 jogos pelo time principal do Grêmio, com sete gols e quatro assistências. Na Inglaterra, ele usará a camisa número 39.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.