Rodrigo Caio vai atuar com Grêmio sub-20 em jogo da Copa FGF

O zagueiro Rodrigo Caio será a atração do Grêmio na estreia pela Copa FGF, competição estadual, na noite desta quinta-feira (29). O time sub-20 representará o clube no torneio, mas eventualmente alguns jogadores do profissional – com o objetivo de ganhar ritmo – reforçarão a equipe.

O zagueiro Natã e o volante Mila, aliás, são os outros nomes que se juntarão ao ex-Flamengo para entrar em campo no primeiro desafio, frente ao Passo Fundo.

Contratado para reforçar o Imortal até o fim desta temporada, Rodrigo Caio surpreende pelo pouco tempo em que jogou até o momento sob o comando de Renato Gaúcho. Afinal, o defensor atuou pouco mais de 20 minutos no time principal, no empate com o Palmeiras por 2 a 2 em 4 de julho pelo Campeonato Brasileiro.

Natã e Mila também estarão a serviço da equipe sub-20, dirigida por Airton Fagundes. O volante, aliás, busca um recomeço desde que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e passou por intervenção cirúrgica em outubro do ano passado.

Em razão de o Grêmio estar apenas na disputa do Brasileirão, a tendência é a de que jogadores que tenham poucas oportunidades no time principal sejam aproveitados no sub-20 para permanecerem com ritmo de jogo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.