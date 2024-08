Flamengo na Bahia e vence e fica numa boa na Copa do Brasil

Bruno Henrique usou a cabeça e o Flamengo deu grande passo para alcançar a semifinal da Copa do Brasil. Afinal, neste 28/8, um gol do atacante, aos quatro minutos do segundo tempo, definiu o duríssimo 1 a 0 sobre o Bahia, na casa do rival, a Arena Fonte Nova. Foi um triunfo na raça, pois o Mengo, com muitos desfalques (Viña, Arrascaeta, Pedro, Gabigol, Cebolinha, Allan) suportou a pressão no primeiro tempo e, conseguiu administrar o tempo depois que abriu vantagem. E com isso segue a freguesia. O treinador Rogério Ceni enfrentou o Flamengo 13 vezes. Perdeu todas.

O jogo de volta ocorrerá no dia 12/9, no Maracanã. O Flamengo joga pelo empate para avançar à semifinal. Se perder por um gol, pênaltis. Porém, se o Bahia vencer por dois gols, avançará. O vencedor deste duelo encara, na semifinal, Juventude ou Corinthians.

Primeiro tempo do Bahia

O Bahia dominou o primeiro tempo, já que a estratégia do Flamengo, como é praxe com Tite, é dar o campo ao rival e tentar segurar a pressão e os muitos chuveirinhos que o time sofre. No primeiro tempo a estratégia deu certo, pois o time da casa – com Everton Ribeiro se movimentando muito – não encontrou espaços. E quando o Bahia tentou cruzamentos, Fabrício Bruno conseguiu rechaçar quase todos. Já com a bola, o Mengo usava contra-ataques e sempre com Gerson precisando gerenciar as jogadas. Aliás, a melhor chance do Mengo foi com Gerson não conseguindo finalizar um cruzamento de Luiz Araújo, aos 44.

Flamengo marca e vence

O Flamengo chegou ao gol logo aos quatro minutos. Um escanteio da direita cobrado por De La Cruiz achou Bruno Henrique. O atacante ganhou de Árias no alto e cabeceou para baixo, abrindo o placar. Depois disso era de se esperar pressão do Bahia. Foi o que rolou. Mas aí apareceu Matheus Cunha, com grande defesas em chutes de Thaciano e Everton Ribeiro. O tempo foi passando, o Bahia não conseguia espaços e só voltou a assustar nos acréscimos, numa cabeçada de Lucho. Mas a bola não entrou. Enfim, triunfo Rubro-Negro.

BAHIA 0X1 FLAMENGO

Quartas de final da Copa do Brasil – Jogo de ida

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

Data: 28/8/2024

Público presente: 46.534

Público pagante: 46.018

Renda: R$ 1.924.314,50

BAHIA: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (Rezende, 41’/2ºT), Jean Lucas, Cauly (Iago, 41’/2ºT) e Everton Ribeiro (De Pena, 41’/2ºT); Thaciano (Ademir, 34’/2ºT) e Everaldo (Lucho Rodríguez, 22’/2ºT). Técnico: Rogério Ceni.

FLAMENGO: Matheus Cunha; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (David Luiz, 43’/2ºT); Erick Pulgar, Léo Ortiz (Evertton Araújo, 27’/2ºT), De La Cruz (Michael, 27’/2ºT) e Gerson (Igor Jrsus, 43’/2ºT); Luiz Araújo (Wesley, 34’/2ºT) e Bruno Henrique Técnico: Tite.

Gol: Bruno Henrique, 4’/2ºT (0-1)

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Neuza Ines Back (SP)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Cartões amarelos: Evertton Ribeiro (FLA)

