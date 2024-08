Auxiliar explica falta de substituições e vê São Paulo vivo contra o Atlético-MG

O São Paulo perdeu para o Atlético-MG por 1 a 0 nesta quarta-feira (28), no Morumbis, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Mais do que o desempenho abaixo, a partida do Tricolor ficou marcada pela demora do auxiliar Maxi Cuberas, que substituía Zubeldía, suspenso, em fazer substituições.

Cuberas só gastou uma das cinco trocas que poderia fazer, ao colocar Rodrigo Nestor no lugar de Wellington Rato aos 44 minutos do segundo tempo. Poucos minutos depois, o Atlético-MG marcou o gol da vitória.

“Sentimos que a estávamos bem, que estávamos trabalhando muito no campo rival. Com algumas opções claras e outras que não chegamos a conectar, mas senti que estávamos fazendo um bom trabalho, por isso mantivemos (o time) a maior quantidade de tempo possível. Infelizmente, numa jogada parada ganharam a partida”, disse o auxiliar, que prosseguiu.

“Pode ser que, com o resultado agora, possa ter sido um erro. Considero que estávamos bem, que o Atlético estava em seu campo, geramos muitas situações de bolas paradas, de tiro livre e não pudemos completar. Basicamente, por isso não mexi”, completou Maxi Cuberas.

Auxiliar acredita que São Paulo pode virar o embate em BH

Agora, para avançar, o São Paulo terá que vencer por dois gols de diferença no jogo de volta. Aliás, a partida acontece dia 12 de setembro, em Belo Horizonte. Se vencer por um gol, a decisão será nos pênaltis. E para o auxiliar, é possível reverter o placar fora de casa.

“Seguramente, em sua casa e por ser também um time competitivo, vão jogar mais a partida. Tentaremos, como sempre, ser protagonistas do jogo. Está muito aberto. Temos ferramentas para ir lá e reverter a série”, falou Cuberas.

Por fim, o auxiliar negou que a morte do zagueiro Izquierdo não interferiu no desempenho abaixo da equipe, no Morumbis.

“Foi uma situação difícil, mas não podemos colocar como desculpa para nada. Tem de desassociar o resultado do jogo. O resultado não foi o que queríamos, mas o jogo foi o correto. Cremos que não nos afetou. Não podemos colocar como desculpa para nada”, finalizou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.