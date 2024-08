Otávio fala em ‘mudança drástica’ no Atlético e avalia: ‘Não tem favoritismo’

O Atlético venceu o São Paulo por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (28/8), no Morumbi, em uma partida das quartas de final da Copa do Brasil. No entanto, o que chamou a atenção foi a mudança de postura do time alvinegro em campo.

De acordo com o volante Otávio, apesar do tempo limitado para treinamentos, os atletas precisaram se adaptar rapidamente às orientações do técnico Gabriel Milito.

“Precisamos ajustar a nossa postura de acordo com o que a situação do jogo exige. Mudanças táticas e muita comunicação foram essenciais. Um atleta de alto nível deve manter a concentração, e o que o Milito nos pede deve ser assimilado e executado da melhor forma possível. Precisávamos de uma performance sólida defensivamente para garantir um resultado positivo, e conseguimos isso”, explicou Otávio.

Apesar da vitória fora de casa e da possibilidade de decidir a vaga em casa com vantagem, Otávio afirma que não há favoritismo para o Atlético.

“Sabemos que não há favoritos na Copa do Brasil, especialmente em um jogo tão equilibrado. Certamente, demos um passo importante e conseguimos um bom resultado, mas a disputa está aberta. Não há favoritismo”, acrescentou.

Agora, o Galo se prepara para enfrentar o Grêmio no domingo (1/9), em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro.

