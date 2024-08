Dinenno sofre grave lesão no joelho e não joga mais em 2024

O atacante Juan Dinenno não joga mais em 2024. Em exames realizados nesta quinta-feira (29), o jogador sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito e só volta a jogar no ano que vem. De acordo com a assessoria de imprensa do Cruzeiro, o artilheiro será submetido a cirurgia nos próximos dias.

“O Cruzeiro informa que o atacante Juan Dinenno foi submetido a exames, na manhã desta quinta-feira, que diagnosticaram lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito. A indicação para o caso é de tratamento cirúrgico, que será realizado nos próximos dias. Todo o processo de recuperação acontecerá no departamento de saúde e performance do Cruzeiro”, informou a Raposa, em nota.

Dinenno se machucou durante o duelo contra o Internacional, nesta quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. Ele levou a pior durante uma dividida ainda no primeiro tempo. Ele chegou a voltar para o gramado, mas não suportou as dores e acabou sendo substituído por Kaio Jorge. Aliás, o argentino deixou o campo chorando muito.

Apesar de o Cruzeiro não ter divulgado o prazo de recuperação do atleta, lesões como essa sofrida por Dinenno costumam afastar os jogadores dos gramados por cerca de sete meses. Aliás, esta será a segunda cirurgia do argentino em 2024. Anteriormente, o jogador passou por um procedimento cirúrgico no púbis e desfalcou a Raposa por três meses. No começo do ano, ele fraturou o nariz e chegou a ficar um mês fora de combate.

