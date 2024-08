Palmeiras veta novas saídas e aposta no elenco para conquistar o tri brasileiro

O elenco do Palmeiras está fechado. Pelo menos quando o assunto é a saída de algum jogador. Depois de R$ 236 milhões em vendas de jogadores no primeiro semestre, a diretoria alviverde fechou as portas e não vai vender mais nenhum atleta até o final desta temporada.

A janela de transferência do futebol europeu fecha nesta sexta-feira (30). Apesar de existir algumas sondagens, o Verdão já informou ao estafe de atletas e a possíveis interessados que não está disposto a fazer negócios. A ordem é manter este grupo pensando na reta final do Brasileirão e também em 2025.

O Palmeiras acredita que tem um elenco forte para brigar pelo tricampeonato brasileiro e que uma saída poderia prejudicar este plano. Além disso, o clube deseja manter a atual base até o meio de 2025, para a disputa do Mundial de Clubes.

Só neste ano, o Verdão negociou Artur, Kevin, Breno Lopes, Endrick, Luis Guilherme, Luan, Kaíque, Jhon Jhon e Garcia, nomes que faziam parte do elenco de Abel Ferreira. Recentemente, o River Plate sondou Flaco López, mas o Palmeiras vetou sua saída. A mesma coisa vem acontecendo com Richard Ríos, na mira do futebol europeu.

Palmeiras investiu bastante em 2024

Em contrapartida, o Palmeiras investiu quase R$ 200 milhões em contratações. A diretoria entende que este equilíbrio é importante, ainda mais com apenas o Brasileirão para disputar, após as eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores.

Assim, o objetivo é simples: conquistar o tricampeonato brasileiro. O feito só aconteceu uma vez em toda história, quando o São Paulo conquistou a competição em 2006, 2007 e 2008.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.