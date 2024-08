Bastidores: Iza cede e reata namoro por arrependimento de Yuri

A volta do namoro entre a cantora Iza e o meio-campista Yuri Lima conta com indícios de um desfecho positivo. Isso porque, o que antes era apenas suposição, passou a fazer sentido. Especialmente após um vendedor de shopping flagrar uma chamada de vídeo entre os dois. Inclusive, com palavras de afeto do casal, de acordo com informação do programa “Fofocalizando”.

Pessoas próximas aos familiares do atleta revelaram alguns bastidores desse processo de reconciliação, que ocorreu de forma gradativa. Os principais pontos da reviravolta nesta situação foram a insistência e demonstração de arrependimento do volante.

Depois de tomarem ciência da traição de Yuri em envolvimento com a produtora de conteúdo Kevelin Gomes, os pais do jogador exigiram uma postura de humildade dele. Principalmente pelo fato de que Iza está grávida há sete meses de Nala, fruto do relacionamento com o meio-campista.

Assim, Dona Magna e seu Elson, sogros da cantora, tiveram comportamento rigoroso com o filho. Deste modo cobraram que o volante pedisse desculpas tanto a eles como à artista pelas frequentes mensagens com a amante. A mãe de Iza também foi essencial neste processo até por ter passado por uma experiência de separação depois de um casamento de 25 anos. Com isso, sugeriu que a filha refletisse bastante sobre a situação. Prova disso é que a cantora apagou o vídeo em que revela a traição de Yuri, após quase dois meses do episódio.

Tentativa de reconciliação entre Iza e Yuri

A partir disso, o casal começou a tentar se reaproximar e deu prioridade à discrição. Aliás, com o intuito de evitar o julgamento público, que inevitavelmente ocorreu. Posteriormente, para tentar comprovar o seu arrependimento, o meio-campista pediu a rescisão contratual ao Mirassol, seu último clube. O volante implorou pelo perdão da artista e que Iza desse a chance de ele acompanhar a gestação da primeira filha do relacionamento. Depois de muitos momentos de conversas em particular, os dois voltaram a morar juntos. No caso, na residência da cantora, no Rio de Janeiro.

Em posicionamento, a assessoria da cantora não desmentiu a volta do casal e afirmou não ter nada a declarar. Desse modo, ressalta a possibilidade de um pedido de Iza para a manutenção da privacidade do caso. Pelo menos até o nascimento de Nala, que está programado para ocorrer em outubro.

