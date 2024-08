Cristiano Ronaldo é homenageado no sorteio da Champions

Cristiano Ronaldo recebeu homenagens da Uefa, nesta quinta-feira (29), durante o sorteio da Champions 2024/25, que será disputada em novo formato. O maior artilheiro da história da competição, com 140 gols em 183 jogos, ao receber o prêmio, expressou sua satisfação e relembrou momentos importantes na competição.

“A Champions é o auge do futebol. Os recordes falam por si, mas o prazer de jogar nesta competição é incomparável. A motivação ao ouvir o hino é imensa. Para mim, é especial porque ganhei muitas vezes, conquistei troféus e fui o artilheiro. É ótimo estar aqui; tenho boas lembranças dessa gala em Mônaco”, disse o português.

Além disso, Cristiano Ronaldo não descartou um retorno à Champions.

“Nossas vidas são feitas de memórias, e eu tenho boas lembranças. Não digo que vou voltar, mas nunca se sabe. Vamos ver o que o futuro reserva”, explicou.

Ao ser convidado a escolher qual das cinco Champions conquistadas lhe trouxe mais felicidade, Ronaldo mencionou o primeiro título, conquistado com o Manchester United em 2008, mas também lembrou o Real Madrid.

“É difícil escolher um momento, mas o primeiro título sempre vem à mente. Lembro-me quando estava em Manchester, marquei, mas também perdi um pênalti. Foi especial. Mas preciso falar do Real Madrid, onde ganhei quatro vezes. Momentos como o de Lisboa, em frente aos portugueses, foram especiais. O Real Madrid não ganhava há muito tempo, e havia pressão… ‘Quando você vai ganhar a Liga dos Campeões?’. Os gols e as vitórias na Liga dos Campeões são como ketchup: quando começam, não param. Claro que esse troféu terá um lugar especial no meu museu na Madeira. Vocês podem visitá-lo”, brincou.

Presidente da Uefa expressa desejo em ver Cristiano Ronaldo de volta à Champions

O presidente da Uefa, Alexander Ceferin, também comentou sobre as conquistas de Ronaldo e expressou o desejo de vê-lo novamente na Champions.

“Falar da carreira de Cristiano levaria uma ou duas horas, é uma trajetória de enorme sucesso. Quando pensamos em Liga dos Campeões e futebol, pensamos em Cristiano Ronaldo. Um grande jogador que merece esse reconhecimento. Tenho um problema com ele porque ele não joga mais na melhor competição do mundo, mas espero que um dia ele volte”, disse o mandatário.

