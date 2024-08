Paralimpíada de Paris: sobrevivente de tragédia da Chapecoense curte abertura dos Jogos

O ex-goleiro Jakson Follmann marcou presença na abertura da Paralimpíada de Paris, realizada na última quarta-feira (28). Ele esteve na Praça da Concórdia, famoso ponto turístico da capital francesa. O local recebeu grande parte da cerimônia, que contou com o desfile das delegações, apresentações artísticas e protocolos oficiais do evento.

Follmann foi um dos três jogadores que sobreviveram ao acidente aéreo da Chapecoense, em 2016 (Neto e Alan Ruschel foram os outros dois). O ex-goleiro teve a perna direita amputada abaixo do joelho, o que causou o fim de sua carreira. Posteriormente, ele começou a realizar publicações exibindo o dia a dia de uma pessoa com deficiência. Pelo trabalho desenvolvido, Follmann recebeu o Prêmio Brasil Mais Inclusão, na Câmara dos Deputados, em 2017.

Juntamente com a busca por mais visibilidade para pessoas com deficiência, o ex-goleiro também passou a se dedicar a palestras e iniciou sua trajetória como cantor. O talento com a música rendeu a Follmann a vitória no programa Popstar, da TV Globo, em 2019.